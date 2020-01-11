الشهر المقبل .. “واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف

2020/01/11 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سيتوقف تطبيق “واتساب” عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS، بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.ولن يعمل “واتساب” مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد وiOS، ابتداءً من شباط المقبل، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على “واتساب” مع نهاية الشهر الحالي.وإلى جانب مجموعة كبيرة من […]

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