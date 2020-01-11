بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم للمغتربين

2020/01/11 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حلّت بيروت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة في العالم (من أصل 273 مدينة)، لجهة كلفة المعيشة للمغتربين، خصوصاً موظفي الشركات العالميّة الذين يضطرون إلى التنقل والعيش في مدن مختلفة حول العالم.وبحسب تقرير صادر عن شركة EuroCost International العالميّة، تقدمت العاصمة اللبنانية العام الماضي 4 مراكز عن ترتيب عام 2018، من المرتبة السابعة […]

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