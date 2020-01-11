وثيقة..نائب يدعو لإقامة مؤتمر دولي لدعم السيادة العراقية

2020/01/11 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..دعا عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي، مساء السبت، رئاسة البرلمان الى إقامة المؤتمر الدولي لدعم السيادة العراقية على أن يسبقه حوار وطني عراقي للخروج بموقف عراقي موحد لدعم السيادة العراقية تجتمع حوله المكونات والقوى السياسية “.وقال الموسوي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، نحن أعضاء مجلس […]

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