عبد المهدي: الجميع يذكر مواقفه المعتدلة وتأريخه الطويل في خدمة شعبه

2020/01/11 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، برقية تعزية الى سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.وذكر مكتب رئاسة الوزراء، أن عبد المهدي بعث ببرقية الى سلطنة عمان معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، قال فيها، إن الجميع يستذكر مواقف … Readmore

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