رشيد غويلب - في مواجهة الليبرالية الجديدة المنفلتة والسياسات العنصرية / الهند: 250 مليونا يضربون ضد حكومة مودي

2020/01/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب شهدت عموم ولايات الهند والكثير من مدنها في 8 كانون الثاني الحالي، أكبر إضراب في تاريخها الحديث، وشارك فيه قرابة 250 مليونا من العمال والموظفين والمزارعين والعمال الريفيين عن العمل، وعاشت شوارع المدن احتجاجات حاشدة ضد سياسات حكومة مودي الاقتصادية المعادية لأوسع فئات الشعب، وسياساتها العنصرية المثيرة للانقسام الديني والقومي.اضراب شاملومشاركة واسعةووفق تقارير إعلامية فان الاضراب ش......

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