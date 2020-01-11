محمد عبعوب - من التائه؟.. عرض لتجربة ناجٍ من وباء الصهيونية..

2020/01/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبعوب من خلال قراءتي لكتاب "من التائه..دراسة في سياسة الهوية اليهودية" للموسيقار والكاتب الصهيوني السابق "جلعاد عتصمون" الذي يتناول فيه بالتحليل والسرد،منطلقا من تجربته الشخصية كصهيوني سابق متحول الى مناهض لهذه الحركة العنصرية، جذور انبعاث هذه الآفة قبل زرع كيانها "اسرائيل" في فلسطين المحتلة، وحتى اليوم؛ من خلال هذه القراءة توصلت الى حقيقة أننا كنخبة عربية مثقفة ، لم نحط بعد بالجذور العميقة التي انبثق ......

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