2020/01/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مؤيد_عبد_الستار كان لاغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس صداه الكبير في كل من ايران والعراق ، فمثل هذه الجريمة ليست الاولى في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية .
حتى الرؤساء الافذاذ لم ينجوا من عمليات الاغتيال وأشهرهم ابراهام لينكولن وجون كيندي ، كذلك العديد من المصلحين والثوار في أمريكا أمثال مارتن لوثر كينغ ومالكولم اكس ، وخارج امريكا اغتالت المخابرات الامريكية الثائر البوليفي جيفارا عدا من أغتيل بانقلاب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مؤيد عبد الستار - أمريكا وايران .. زوبعة في فنجان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حتى الرؤساء الافذاذ لم ينجوا من عمليات الاغتيال وأشهرهم ابراهام لينكولن وجون كيندي ، كذلك العديد من المصلحين والثوار في أمريكا أمثال مارتن لوثر كينغ ومالكولم اكس ، وخارج امريكا اغتالت المخابرات الامريكية الثائر البوليفي جيفارا عدا من أغتيل بانقلاب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مؤيد عبد الستار - أمريكا وايران .. زوبعة في فنجان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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