مؤيد عبد الستار - أمريكا وايران .. زوبعة في فنجان

2020/01/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار كان لاغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس صداه الكبير في كل من ايران والعراق ، فمثل هذه الجريمة ليست الاولى في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية .حتى الرؤساء الافذاذ لم ينجوا من عمليات الاغتيال وأشهرهم ابراهام لينكولن وجون كيندي ، كذلك العديد من المصلحين والثوار في أمريكا أمثال مارتن لوثر كينغ ومالكولم اكس ، وخارج امريكا اغتالت المخابرات الامريكية الثائر البوليفي جيفارا عدا من أغتيل بانقلاب......

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