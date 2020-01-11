وكالة الطيران الأوروبية تحذر من المجال الجوي الإيراني

2020/01/11 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم السبت، شركات الطيران العاملة في القارة بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وذلك عقب اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ.25 ألف قدم والتوصية تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران، […]

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