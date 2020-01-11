بعد تغيير مدرائها..النفط تخول المعاونين صلاحيات ادارة الشركات النفطية  

2020/01/11 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت وزارة النفط، السبت، عن إجراء تغييرات لعدد من مدراء شركات النفط.وحصلت (المستقلة) على نسخة من كتاب وزير النفط بتغيير عدد من المدراء، وتكليف معاونيهم بمهام الادارة لحين تسمية المدراء الجدد.واشار القرار الى تعيين معاونيين جدد لمدراء الشركات النفطية وتخويلهم الصلاحيات اللازمة لادارة شركاتهم لحين تسمية مدراء لها.وتضمن القرار شركة […]

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