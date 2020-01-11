رئيس الوزراء الياباني يشرح في السعودية سبب نشره سفينة عسكرية في الخليج

2020/01/11 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت إلى الرياض، أولى محطات جولة خليجية تستمر خمسة أيام وتهدف للتخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الايراني قاسم سليماني.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن آبي والوفد المرافق له وصلا الى الرياض مساء السبت.وكان في […]

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