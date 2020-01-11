اغتيال امر لواء كربلاء في الحشد الشعبي

2020/01/11 | 22:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء افادت مصادر متطابقة انه تم اغتيال طالب عباس الساعدي امر لواء كربلاء للحشد الشعبي التابع لفيلق بدر المتجحفل مع الفرقة 14 في مدينة الصدر قبل قليل.

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