ناشطون ينشرون فيديو لتظاهرات جديدة في ايران ..فيديو

2020/01/11 | 22:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو قالوا انه لخروج تظاهرات حاشدة في ايران من دون الاشارة الى اسم المدينة التي شهدها الحراك الحالي في البلاد.

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