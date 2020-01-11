2020/01/11 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تستعد إدارات المدارس الابتدائية في محافظة ميسان للدوام يوم غد الأحد، وتدارك ما تبقى من أيام النصف الاول من العام الدراسي الحالي ، وسط إجراءات أمنية تعهدت باتخاذها شرطة ميسان.وقال مصدر في تربية ميسان ، ان القرار بأستئناف دوام المدارس اتخذ بعد ضغوط كبيرة واجهتها التربية من أولياء أمور التلاميذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلاميذ ميسان يستعدون للدوام غداً وسط إجراءات أمنية مشددة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلاميذ ميسان يستعدون للدوام غداً وسط إجراءات أمنية مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).