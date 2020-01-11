اعتقال متهمين بسرقة دار مواطن في كربلاء

2020/01/11 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله /..أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، مساء السبت، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال متهمين بالجرم المشهود في سرقة دار احد المواطنين في حي الصحفيين وسط المدينة .وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) إن ” دوريات شرطة النجدة وبالتعاون مع مفارز مكافحة الاجرام تمكنتا من اعتقال متهمان […]

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