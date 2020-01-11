بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون “خامنئي” بالرحيل ويمزقون صور سليماني

2020/01/11 | 22:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج عشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين مساء يوم السبت، إلى شوارع العاصمة طهران لمطالبة المرشد الأعلى “علي خامنئي” بالرحيل، بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.وأفادت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، بأن وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء تقول في تقرير نادر إن محتجين مزقوا صورا لقائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن […]

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