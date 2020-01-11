اعتقال متهم سرق 36 مليون دينار من عجلة مواطن في كربلاء

2020/01/11 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..تمكنت القوات الأمنية في كربلاء، مساء السبت، من اعتقال متهم قام بسرقة مبلغ 36 مليون دينار من عجلة احد المواطنين في المحافظة .وقال مصدر في قيادة شرطة كربلاء لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء تمكنت من اعتقال مواطن قام بسرقة مبلغ 36 مليون دينار من عجلة مواطن في […]

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