2020/01/11 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي يخلقُ الإنسانُ المعاني و من ثمَّ يثور عليها لكي يخلق معان ٍ جديدة باستمرار.فتاريخ الإنسان تاريخ إنتاج المعاني والثورة المستمرة على ما أنتج من معان ٍ ما يضمن تطوّر الإنسان بِتطوّر معانيه.هكذا الإنسان فن الثورة على المعاني ما يضمن تحرّره من المعاني الماضوية فيضمن إنسانيته.فلا إنسانٌ بلا ثورة و لا ثورة بلا خلق معان ٍ جديدة.لا ثورةٌ بلا خلق و لا خلقٌ بلا ثورة.إن كان الإنسان فن الثورة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - الإنسان فن الثورة على المعاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن عجمي - الإنسان فن الثورة على المعاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).