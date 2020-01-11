كركوك تنتظر موجة من الاحتجاجات وعصيان مدني مفتوح.. لهذا السبب

2020/01/11 | 23:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد العضو القيادي في #الجبهة_التركمانية رعد رشدي، اليوم السبت، أن #التركمان في #كركوك، لن يسمحوا باستمرار التهميش المتعمد الذي تمارسه الحكومة ضدهم.رشدي قال لمراسل “الحل […]

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