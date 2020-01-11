بالفيديو.. امطار غزيرة في مطار دبي الدولي

2020/01/11 | 23:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم السبت، أن مطار دبي الدولي ألغى أو حول أو أجل رحلات بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.وقالت مؤسسة مطارات دبي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، على تويتر “من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال”.Heavy […]

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