ثالث طيار ايزيدي في العراق ل”ايزيدي 24″، لقد حققت الهدف المنشود

2020/01/11 | 23:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو اكرم غائب عمر من مواليد 1996 ناحية باعذرة ضمن قضاء الشيخان، تخرج من الصف السادس الاعدادي سنة 2014/2015 من مدرسة اعدادية باعدري، اكرم رغم الأوضاع الخطيرة وظهور تنظيم الدولة الإسلامية وهجومه على مناطق الايزيدية في شنگال وبعشيقة وبحزاني، إلا أنه لم يستسلم للظروف وقرر أن يصبح طيار، ليصبح …

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