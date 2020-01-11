شرطة كربلاء تنفي اغتيال قيادي في الحشد الشعبي

2020/01/11 | 23:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة كربلاء المقدسة اغتيال القيادي في الحشد الشعبي في المحافظة.

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