ليفربول يعزز صدارته للبريميرليغ بفوز صعب على توتنهام

2020/01/11 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم ليفربول قمة الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي، بفوز صعب على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير.

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