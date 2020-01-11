بالصور..حرق اطارات وقطع شوارع في قضاء الاصلاح بالناصرية لمنع دوام المدارس

2020/01/11 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارقام عشرات المحتجين في قضاء الإصلاح شرقي الناصرية، مساء اليوم في حرق الإطارات وقطع الشوارع والجسر الرئيسي وسط القضاء لمنع عودة الدوام في المدارس.وقال مراسل كلكامش برس، بأن "المحتجين قاموا بقطع الجسر الرئيسي لمنع عودة الدوام والتهديد بالاستمرار بغلق الشوارع في حال تم اعادة الدوام للمدارس".

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