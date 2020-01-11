2020/01/11 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/كربلاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء ..شهيدان و 4 جرحى برصاص الشغب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء ..شهيدان و 4 جرحى برصاص الشغب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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