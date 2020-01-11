العراق يعزي بوفاة السلطان قابوس

2020/01/11 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، برقيتي تعزية الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وذكر صالح، في برقية التعزية، بحسب بيان رئاسي، تلقته "الصباح":" تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وباني نهضتها الحديثة".

في غضون ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء المستقيل، برقية تعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته "الصباح": "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان".

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطاناً تاسعاً لعُمان؛ خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد؛ وفق وصية الأخير التي قرئت في مجلس الأسرة الحاكمة.

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