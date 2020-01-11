مجلس النواب يصوّت على قانون الإدارة المالية

2020/01/11 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

صوّت مجلس النواب‎ ‎في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ‏وبحضور 184 نائباً أمس السبت، على مقترح قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ‏وأنهى مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد، ‏بينما ناقش عددا من القضايا المهمة، وقرر رفع جلسته إلى يوم غدٍ الاثنين.

وتم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، المقدم من اللجنة المالية لغرض تمكين وزارة المالية من تطبيق القانون وفقاً للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة، بالإضافة الى تمكين الوزارات والمحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لها خلال السنة السابقة..

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