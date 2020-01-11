برشلونة يفاوض تشافي لتدريب الفريق

2020/01/11 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي، عن دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات مع النادي القطري لعودة تشافي هيرنانديز الى عاصمة كتلونيا لتدريب ناديها الاول خلفا لـ فالفيردي الذي يعاني الفريق معه من سوء النتائج والأداء.وحسب ما ذكرت شبكة “سكاي سبورت” فإن هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل لإدارة برشلونة من أجل مناقشة مستقبل فالفيردي، […]

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