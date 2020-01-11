رئيس الجمهورية يعزي باغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة

2020/01/11 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، السبت 11-1-2020، ان تنظيم داعش الإرهابي كان يعد العدة لتنفيذ 867 عملية إرهابية في العراق.

وجاء في التقرير الذي نشره المعهد، "من الضروري أن يبقى للولايات المتحدة وجودٌ عسكري في العراق

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت، بان مفارز شرطة النجدة والدوريات وبالتعاون مع مفارز مكافحة اجرام كربلاء تمكنت من القاء القبض على شخصين اثناء محاولتهما سرقة منزل في حي الصحفيين بالمحافظة.

وذكر بيان لشرطة

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (11 كانون الثاني 2020)، القاء القبض على عنصرين اثنين من داعش في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ألقت

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