بعد الفوز على تونتنهام ..ليفربول يستمر دون خسارة فى الدوري الانكليزي

2020/01/11 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حقق فريق ليفربول فوزا صعبا علي توتنهام بهدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين،مساءاليوم،على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية فى الشباك.وبهذه النتيجة يواصل […]

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