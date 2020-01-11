من الاقرب لاوسكار أفضل ممثلة

2020/01/11 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت التوقعات تتمحور بشأن منح جائزة الاوسكار لافضل ممثلة قبل الاعلان عن ترشيحات النسخة ال٩٢ يوم ١٣ كانون الثاني /يناير المقبل.و ضمت لائحة الترشيحات لافضل ممثلة كل من : سكارليت جوهانسون عن marriage story ، وتشارليز ثيرون عن bombshell ، وسيرشا رونان عن little women ،و‏ Lupita Nyong’o عن Us ،وCynthia Erivo عن فيلم […]

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