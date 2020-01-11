مقتل قيادي من الحشد الشعبي بمدينة الصدر في بغداد

2020/01/11 | 23:41 - المصدر: الحرة

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أفاد مصدر طبي عراقي، السبت، بأن قياديا في الحشد الشعبي قتل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد.

وذكر المصدر لموقع الحرة أن مسلحين يستقلون سيارة من طراز "بيك آب" أطلقوا النار على آمر لواء كربلاء في الحشد الشعبي طالب الساعدي (54 عاما) في قطاع 6 بمدينة الصدر شمال بغداد.

وأضاف المصدر أن القتيل من سكان منطقة حي أور في بغداد.

ويأتي الحادث بعد نحو 24 ساعة من اغتيال صحفيَيْن عراقيين في مدينة البصرة يعملان في قناة دجلة المحلية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات مناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل أكثر من 460 متظاهرا ونحو 25 جريحا سقط معظمهم برصاص قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية لإيران.

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