2020/01/11 | 23:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأفادت مصادر أمنية مساء اليوم السبت، بأن هناك أنباء ومعلومات بداخل قيادة شرطة ذي قار تشير إلى اقالة قائد شرطة ذي قار الحالي اللواء ريسان الابراهيمي.وقالت المصادر، لـ"كلكامش برس"، بأن "الترجيحات قوية بشأن إقالة الابراهيمي وتكليف العميد ناصر الأسدي مديرا للشرطة، والأسدي كان يشغل منصب مدير استخبارات ذي قار سابقا".ويأتي التكليف بحسب المصادر، بسبب الفوضى الأمنية التي تجري في المحافظة منذ عدة أسابيع.ولم يصدر اي تعليق من قيادة الشرط لحد الان حول هذا الموضوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن إقالة قائد شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن إقالة قائد شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).