2020/01/11 | 23:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أفادت وكالات أنباء عالمية، بأن #التظاهرات التي خرجت في العاصمة الإيرانية #طهران، امتدت إلى مدن أخرى من بينها #أصفهان وذلك بعد أيام من إسقاط #الجيش_الإيراني طائرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتساع رقعة التظاهرات في إيران.. المتظاهرين: عدونا هنا في الداخل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتساع رقعة التظاهرات في إيران.. المتظاهرين: عدونا هنا في الداخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).