من رحم الدمار كلية الزراعة في الأنبار تفتح معمل للألبان لدعم المنتج الوطني | تقرير

2020/01/11 | 23:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد دمار وخراب شهدته الانبار في أغلب بنيتها التحتية، ومنها المعامل الصناعية، افتتحت كلية الزراعة معمل الألبان لدعم المنتج الوطني في المحافظة، وشهدت الاسواق اقبالا كبيرا على المنتوجات المحلية

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