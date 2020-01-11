الحشد الشعبي ينفي تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال

2020/01/11 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى الحشد الشعبي، السبت، تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال.

وقالت هيئة الحشد في بيان، "...





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