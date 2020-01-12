رئيس شبكة الإعلام يبحث التعاون مع القائم بأعمال سفارة آذربيجان

2020/01/12 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل آل فرج الله، في مقر الشبكة، وفداً من جمهورية آذربيجان برئاسة القائم بأعمال سفارة آذربيجان في العراق ناصر ممداووف.

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