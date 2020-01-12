شرطة كربلاء: مقتل مدنيا رميا بالرصاص في المحافظة

2020/01/12 | 00:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن مقتل مدنيا رميا بالرصاص في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "استخبرت مفارز قيادة شرطة كربلاء المقدسة بوجود حادث قتل في منطقة حي القادسية وعلى الفور تم التوجه لمكان الحادث لمعرفة اسباب الحادث ،حيث تم التعرف على جثة المجنى عليه ويدعى ( بلاسم هلاهل مرشد الجنابي) م 1974 الذي يسكن في حي الحر وتم اغتياله من قبل مجهول في محل عمله بحي القادسية كونه يعمل صانع في أسواق تجارية تسمى( أسواق برشا).

واضافت هذا "وقد اتضح أنه قتل من قبل احد ألاشخاص بواسطة رميه بالرصاص من بندقية امام باب محل جاره مما أدى لقتله على الفور،ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب وكشف ملابسات الحادث".

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