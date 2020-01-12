من كذب على من؟..

2020/01/12 | 00:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، اليوم السبت، عن الآثار التدميرية التي خلفها القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، التي تضم قوات أمريكية.وأظهر تقرير مصور للشبكة، اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن القصف الصاروخي خلف آثاراً تدميرية كبيرة في القاعدة الجوية وثقتها مراسلة شبكة "CNN" أروى ديمون، حيث يظهر تدمير لحق بعدد من المباني إضافة إلى حفرة كبيرة خلفها القصف.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بعد أقل من 48 ساعة من القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد، أن القصف "لم يخلف سوى أضرار مادية بسيطة، دون حصول خسائر بشرية".في حين شككت مراسلة "CNN" في تقريرها بعدم حصول خسائر بشرية لكون أن بعض الجنود كانوا خارج الملاجئ المحصنة عند القصف.يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام والمحللين السياسيين والعسكريين وصفوا القصف الإيراني بأنه لم يكن مؤثراً وكان بالاتفاق المسبق مع الجانب الأمريكي لـ"حفظ ماء وجه" النظام الإيراني أمام شعبه، ولذلك لم ترد الولايات المتحدة بالمثل لكون القصف لم يخلف خسائر مادية كبيرة أو ضحايا بشرية.

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