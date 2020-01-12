عاجل: اغتيال امر لواء كربلاء في الحشد الشعبي

2020/01/12 | 00:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغتيل آمر لواء كربلاء في الحشد الشعبي، طالب عباس الساعدي، مساء اليوم السبت في بغداد.وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين إغتالوا آمر لواء كربلاء طالب الساعدي مساء اليوم السبت”.

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