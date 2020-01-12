2020/01/12 | 00:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاوت من جنسية لأخرى..و«الكندي» بـ1.7 مليون دولار 700 مليون دولار تعويضات «ضحايا الأوكرانية» تعويضات حوادث الطيران يحددها قانون خاص في الملاحة الجوية AA فواز نزيه ودينا حسان – رجحت […]

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