وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في حادثة اغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

2020/01/12 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بسرعة انجاز التحقيق في حادثة اغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية يدين ويستنكر حادثة اغتيال الاعلاميين الشهيدين أحمد عبد الصمد علي وصفاء غالي عبد المجيد، كما يعزي ذوي الضحيتين بهذا الحادث الغادر الذي وقع يوم أمس في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "وزير الداخلية وجه الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية بسرعة إنجاز التحقيق في هذه الحادثة، وتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت ممكن حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره".

بغداد اليوم - بغداد

نفى الحشد الشعبي، السبت، تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال.

وقالت هيئة الحشد في بيان، "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، انباء عن تعرض احد قيادي الحشد الشعبي للاغتيال مرفقة ذلك بصور وباجات تعريفية".

وأضاف

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، السبت، بتكليف العميد ناصر الاسدي قائداً لشرطة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تكليف العميد ناصر الاسدي (مدير الإستخبارات والتحقيقات الجنائية السابق) قائداً لشرطة ذي قار".

وأضاف

بغداد اليوم - بغداد

استنكر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، جريمة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية يعزي الوسط الإعلامي العراقي باستشهاد المراسل التلفزيوني أحم

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