2020/01/12 | 00:31 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوضاع تشتعل فى إيران.. مظاهرات بطهران اعتراضا على ممارسات الحرس الثورى.. وألمانيا: نستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووى.. وخبير يكش... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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