انباء عن تسنم اللواء ناصر الأسدي منصب قائد شرطة ذي قار بدلا من الابراهيمي

2020/01/12 | 00:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت انباء مطلعة، اليوم الاحد، عن تسنم اللواء ناصر الأسدي منصب قائد شرطة ذي قار بدلا من اللواء الحالي ريسان الابراهيمي.

وذكرت الانباء لـ" الغد برس"، ان "اللواء ناصر الأسدي تسنم منصب قائد شرطة ذي قار بدلا من اللواء الحالي ريسان الإبراهيمي".

واضافت ان "هذا القائد الرابع الذي يتولى قيادة شرطة المحافظة خلال الأشهر الأربعة الماضية، لافتة الى ان الاسدي كان يشغل منصب مدير استخبارات ذي قار سابقا وهو من أهالي البصرة".

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