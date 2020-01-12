2020/01/12 | 00:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل 11 شخصا على الاقل بينهم ثمانية اطفال في غرق زورق يقل مهاجرين في بحر ايجه قبالة مدينة جشمة السياحية في غرب تركيا التي تقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، لافتة الى انقاذ ثمانية اشخاص.

ولم تعرف حتى الان جنسية الضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 11 لاجئا بينهم 8 أطفال في بحر ايجة بتركيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 11 لاجئا بينهم 8 أطفال في بحر ايجة بتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).