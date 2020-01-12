احتجاز سفير بريطانيا لدى طهران لساعات لتحريضه محتجين ضد الحكومة

2020/01/12 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، بأن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهرا...





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