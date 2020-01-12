ترامب يخاطب المحتجين الايرانيين بالفارسية: سنواصل دعمكم


ترامب يخاطب المحتجين الايرانيين بالفارسية: سنواصل دعمكم
2020/01/12 | 01:14 - المصدر: السومرية نيوز
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