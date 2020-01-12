ترامب يغرد بالفارسية تأييدا للمحتجين في إيران: سنواصل دعمكم

2020/01/12 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم الم...





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