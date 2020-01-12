2020/01/12 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يغرد بالفارسية تأييدا للمحتجين في إيران: سنواصل دعمكم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يغرد بالفارسية تأييدا للمحتجين في إيران: سنواصل دعمكم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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