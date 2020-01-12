دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني عشر/ 3

2020/01/12 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شهران على أثر إطلاق سراح الشاب الأرمل، شيخي، وكان قد قضى عامين في السجن، وإذا بموسي يجد نفسه في مواجهة مع الحاج حسن.كان ذلك بسبب قرار مفاجئ، لاقى استغراب واستنكار الابن الشديدين، يتعلق بشقيقته الوحيدة.زَري من ناحيتها، لم يلح عليها نفس العلامات في اليوم السابق، لما تعيّن على الأم استشارتها في أمر ملح: " شيخي، طلبك اليوم من والدك وهما بانتظار ردك ".دهمتها صدمةٌ للوهلة الأولى، دونَ أن تدري هيَ نفس......

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