قوات حفتر تعلن وقف إطلاق النار

2020/01/12 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، أحمد المسماري، وقف إطلاق النار اعتبارا من الدقيقة الأولى من الأحد.

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