2020/01/12 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، تطهير عدد من مناطق جنوب سامراء ضمن العمليات الجارية لملاحقة فلول داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والاتحادية يؤمنان مناطق مهمة جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والاتحادية يؤمنان مناطق مهمة جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).